Москва20 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания мужчины, которого подозревают в подготовке теракта против участника спецоперации (СВО) в Ставропольском крае.

Согласно материалам следствия, мужчина 1977 года рождения действовал по указанию куратора. Он провел разведку по месту жительства военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, которое планировал использовать для подрыва его автомобиля.

Злоумышленник был задержан с поличным. В ходе задержания у него изъяли компоненты для самодельной бомбы, а также средства связи, в которых была обнаружена переписка с куратором.

18 июля в ФСБ сообщили о задержании жительницы Республики Крым, работавшей на спецслужбы Украины и причастной к организации убийства офицера Черноморского флота.