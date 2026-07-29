Москва29 июл Вести.Французский музыкант Венсан Пьер Клод Белорже, также известный как Kavinsky, умер в возрасте 50 лет. Его тело было найдено в его доме в Париже. Об этом пишет издание Le Parisien.

Официально причина смерти не объявлена. По данным издания, в доме не было подозрительных предметов и следствие склоняется к тому, что жизнь музыканта унес инсульт.

Kavinsky был первопроходцем жанра электронной музыки синтвейв. Он выступал на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вместе с бельгийской певицей Анжель. Однако мировую известность, особенно среди пользователей интернета, Kavinsky обрел благодаря треку Nightcall, который стал заглавной темой фильма "Драйв" Николаса Виндинга Рефна.