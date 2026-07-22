Исполнитель главной темы "Розовой пантеры" умер в 94 года На 95-м году жизни умер исполнитель главной темы "Розовой пантеры" Джонсон

Москва22 июл Вести.Американский саксофонист, исполнитель главной музыкальной темы фильма "Розовая пантера" Плас Джонсон умер в возрасте 94 лет. Об этом пишет газета The New York Times.

О смерти музыканта газете рассказали его дети. Согласно этой информации, Джонсон скончался еще 15 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Плас Джонсон - американский саксофонист, был одним из самых востребованных студийных музыкантов Голливуда. В юности играл джаз в Новом Орлеане. В 1951 году саксофонист присоединился к коллективу популярного R&B-исполнителя Чарльза Брауна. В середине 1950-х годов он переехал в Лос-Анджелес, где стал одним из первых темнокожих музыкантов, закрепившихся в студиях кино и звукозаписи западного побережья США. Работал с Фрэнком Синатрой, Барбарой Стрейзанд и другими звездами.

Особенно известен благодаря исполнению партии саксофона в главной теме к фильму 1963 года "Розовая пантера" (также использовалась в мультфильмах). Композитор Генри Манчини написал эту мелодию под манеру игры Джонсона. Джазовая композиция была номинирована на премию "Оскар".