Москва17 мая Вести.Семья британского музыканта Оззи Осборна получила официальную награду от Конгресса США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, награда была вручена семье Осборна за вклад музыканта в развитие классического рока.

Также отмечается, что наследие Оззи Осборна было включено в "Записи Конгресса" – официальный архив документов Конгресса США.

Популярная рок-группа Black Sabbath, фронтменом которой был Осборн, за свою карьеру продала более 75 миллионов альбомов по всему миру. Музыкант скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет.