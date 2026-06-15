В ЮАР сообщили об уходе из жизни "мировой иконы джаза" Абдуллы Ибрагима

Всемирно известный пианист из ЮАР умер в возрасте 91 года В ЮАР сообщили об уходе из жизни "мировой иконы джаза" Абдуллы Ибрагима

Москва15 июн Вести.Южноафриканский пианист, известный как "мировая икона джаза", Абдулла Ибрагим скончался в возрасте 91 года, сообщает офис президента ЮАР.

Уточняется, что он считается ведущей фигурой в жанре так называемого кейп-джаза.

Сегодня наша страна скорбит о кончине мировой иконы джаза и гражданина мира, чьи глубокие и проникновенные произведения прославляли Южную Африку, сформировавшую его политические убеждения и музыкальный гений говорится в коммюнике

Музыкант родился в Кейптауне под именем Адольф Йоханнес Бранд. Во второй половине 60-х он принял ислам и взял новое имя - Абдулла Ибрагим.