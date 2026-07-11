Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Джейдена Адамса Глава ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на кончину футболиста из ЮАР

Москва11 июл Вести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил глубокие соболезнования в связи со смертью полузащитника сборной ЮАР Джейдена Адамса. Футболист ушел из жизни вскоре после завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

Невероятно печально слышать, что полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс скончался всего через несколько недель после участия в историческом выступлении своей страны на чемпионате мира по футболу. Мои соболезнования. ФИФА и все футбольное сообщество мыслями с его семьей, друзьями и товарищами по команде написал глава ФИФА

Инфантино добавил, что мировому футболу будет очень не хватать этой молодой звезды.

Джейден Адамс с 2025 года выступал за южноафриканский клуб "Мамелоди Сандаунс", в составе которого стал победителем африканской Лиги чемпионов сезона-2025/26. До этого на протяжении пяти лет он защищал цвета команды "Стелленбос".