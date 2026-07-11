Москва11 июл Вести.В возрасте 25 лет скоропостижно скончался полузащитник клуба "Мамелоди Сандаунс" и сборной ЮАР по футболу Джейден Адамс. Об этом сообщает южноафриканское издание Soccer Laduma. Причины смерти спортсмена на данный момент не разглашаются.

Трагедия произошла вскоре после возвращения Адамса с чемпионата мира 2026 года в Северной Америке. На прошедшем мундиале, ставшем для него дебютным, хавбек принял участие в трёх матчах в составе сборной ЮАР, которая завершила выступление на стадии 1/16 финала.

По словам представителя семьи Брендина Джонсона, известие о смерти футболиста стало шоком для всех близких, поскольку ещё в четверг Адамс был в отличном настроении, радовался возвращению домой и строил планы на будущее. Клуб "Мамелоди Сандаунс" и футбольная ассоциация страны выразили глубокие соболезнования семье игрока.