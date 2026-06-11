Играл за молодежку, а теперь – дата смерти: болельщики вспоминают Егора Ядыкина ХК "Норильск" окажет помощь родным трагически скончавшегося Егора Ядыкина

Москва11 июн Вести.Новость о внезапной смерти Егора Ядыкина стала шоком для всех без исключения в нашем клубе, говорится в сообщении ХК "Норильск", за который в последнее время выступал хоккеист.

Там подтвердили, что спортсмен, которому был 21 год, ушел из жизни при трагических обстоятельствах.

Егор показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, но и самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего, отметили в клубе.

Все мысли и поддержка ХК "Норильск" сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте"

Болельщики оставляют соболезнования под этим постом. Один из них пишет: "Я смотрел, как он играл за молодежку "Авангарда", и теперь ты видишь дату смерти... Невосполнимая потеря".