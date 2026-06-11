Москва11 июнВести.Дед погибшего хоккеиста "Норильска" Егора Ядыкина, по предварительным данным, покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.
Его тело нашли рядом с погибшим внуком.
21-летний нападающий клуба Всероссийской хоккейной лиги "Норильск" погиб от случайного выстрела из охотничьего ружья, которое он задел, находясь в машине.
Были обнаружены тела внука и его деда, который, по предварительным данным, покончил с собойсказал собеседник агентства
Как стало известно ранее, спортсмена похоронят в его родном Салавате 13 июня.
Воспитанник омского "Авангарда" Егор Ядыкин в прошлом сезоне выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).