Тело деда хоккеиста Ядыкина нашли рядом с погибшим внуком

Рядом с погибшим на охоте хоккеистом Ядыкиным нашли тело его деда Тело деда хоккеиста Ядыкина нашли рядом с погибшим внуком

Москва11 июн Вести.Дед погибшего хоккеиста "Норильска" Егора Ядыкина, по предварительным данным, покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.

Его тело нашли рядом с погибшим внуком.

21-летний нападающий клуба Всероссийской хоккейной лиги "Норильск" погиб от случайного выстрела из охотничьего ружья, которое он задел, находясь в машине.

Были обнаружены тела внука и его деда, который, по предварительным данным, покончил с собой сказал собеседник агентства

Как стало известно ранее, спортсмена похоронят в его родном Салавате 13 июня.

Воспитанник омского "Авангарда" Егор Ядыкин в прошлом сезоне выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).