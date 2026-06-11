Baza: дед хоккеиста Ядыкина ушел из жизни, узнав о внезапной смерти внука

Внезапная смерть внука и деда: трагедия в семье хоккеиста Ядыкина Baza: дед хоккеиста Ядыкина ушел из жизни, узнав о внезапной смерти внука

Москва11 июн Вести.Воспитанник омского "Авангарда" 21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб в башкирском городе Салавате из-за несчастного случая на охоте на глазах деда. Пожилой человек не смог пережить случившегося и покончил с собой, пишет Baza.

По сведениям издания, спортсмен потянулся за ружьем, случайно выстрелил себе в челюсть и скончался на месте от полученного ранения.

Гибель внука стала для дедушки тяжелым ударом. После случившегося он отправил родственникам голосовое сообщение, а затем покончил с собой говорится в публикации Telegram-канала

Тело пенсионера было обнаружено в гараже на улице Индустриальной.

Егор Ядыкин начинал карьеру в омском "Авангарде ", а в прошлом сезоне выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).