Москвич скончался от огнестрельного ранения в тире Москвич скончался от огнестрельного ранения в тире

Москва20 мая Вести.В Москве в стрелковом клубе на Сельскохозяйственной улице 22-летний мужчина во время стрельбы в тире попал себе в голову. Позже выяснилось, что он состоял на учете в психдиспансере и имел инвалидность. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

22-летний москвич, получивший ранение в стрелковом клубе, расположенном в московском районе Ростокино, 19 мая скончался в больнице говорится в сообщении

До происшествия мужчина неоднократно посещал этот тир и не вызывал подозрений у сотрудников.