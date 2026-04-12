Москва12 апрВести.Мужчина пытался покончить с собой в букмекерской конторе в одном из районов Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
По данным интернет-издания, 25-летний мужчина проиграл на ставках около 200–300 тыс. рублей. После этого он заперся в туалете и пытался свести счеты с жизнью. Из-за долгого отсутствия посетителя сотрудники букмекерской конторы вскрыли дверь и обнаружили окровавленного мужчину.
Пока медики ехали на место, посетители и работники оказывали первую помощь [пострадавшему]сказано в сообщении "112"
Мужчина госпитализирован, за его жизнь борются врачи.
Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.