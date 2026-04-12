"112": мужчина попытался покончить с собой в букмекерской конторе в Москве

"112": мужчина совершил попытку самоубийства в букмекерской конторе в Москве

Москва12 апр Вести.Мужчина пытался покончить с собой в букмекерской конторе в одном из районов Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По данным интернет-издания, 25-летний мужчина проиграл на ставках около 200–300 тыс. рублей. После этого он заперся в туалете и пытался свести счеты с жизнью. Из-за долгого отсутствия посетителя сотрудники букмекерской конторы вскрыли дверь и обнаружили окровавленного мужчину.

Пока медики ехали на место, посетители и работники оказывали первую помощь [пострадавшему] сказано в сообщении "112"

Мужчина госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.