Москва14 апр Вести.Сотрудники Росгвардии, которые обезвредили жителя Владикавказа, напавшего на букмекерскую контору и взявшего в заложники администратора, действовали слаженно и профессионально. Об этом рассказал журналистам заместитель командира роты отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Владикавказу Сослан Хубаев, сообщает ИС "Вести".

Во Владикавказе силовики обезвредили разъярённого лудомана, который ворвался в букмекерскую контору и взял в заложницы сотрудницу. Приставив нож к ее горлу, он требовал отдать проигранные деньги.

Девушка успела нажать тревожную кнопку. Росгвардейцы, приехавшие на вызов, сначала не увидели ничего подозрительного, однако потом на улицу вышел человек, державший нож у горла администратора. На уговоры правоохранителей мужчина не отреагировал.

Он особо не говорил, просто хотел уехать и все… Он спиной уходил, и уже касался клинком горла [девушки] рассказал старший полицейский группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Владикавказу Альберт Шавлохов

Он принял решение, что преступника нужно обезвредить: сократил дистанцию, левой рукой отвел нож, а правой выстрелил в ногу злоумышленника. Действия сотрудников Росгвардии руководство оценивает как высокопрофессиональные и решительные, и в тоже время абсолютно законные.

Сотрудники действовали слаженно, профессионально, при задержании нарушителя проявили мужество. Я думаю, сотрудники заслуживают как и ценного подарка, так и награды отметил заместитель командира роты отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Владикавказу Сослан Хубаев

Сейчас пострадавшая и задержанный находятся в больнице. Жизни девушки ничего не угрожает, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что преступник приехал к букмекерской конторе на такси. С собой имел нож и охотничье ружье, которым, как говорят очевидцы, угрожал сотруднице и забрал из кассы более 200 тысяч рублей. В букмекерской конторе рассказали, что знали этого мужчину, он часто заходил в нетрезвом виде и, в основном, проигрывал. Подробности выяснятся в результате следствия.