Москва4 маяВести.На территории Троицкого округа в Новой Москве обнаружено тело 37-летнего фармацевта, сообщает интернет-канал SHOT.
По данным издания, руки погибшего были закованы в кандалы для БДСМ-игр. Мужчину нашла сестра, которая пришла его проведать.
По предварительным данным, каких-либо следов насильственного воздействия не выявленоговорится в сообщении
Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
Посторонних в гостях у мужчины замечено не было, накануне аптекарь находился в доме один.