Тело мужчины в наручниках для секс-игр обнаружено в Новой Москве

Тело аптекаря в наручниках нашли в Новой Москве Тело мужчины в наручниках для секс-игр обнаружено в Новой Москве

Москва4 мая Вести.На территории Троицкого округа в Новой Москве обнаружено тело 37-летнего фармацевта, сообщает интернет-канал SHOT.

По данным издания, руки погибшего были закованы в кандалы для БДСМ-игр. Мужчину нашла сестра, которая пришла его проведать.

По предварительным данным, каких-либо следов насильственного воздействия не выявлено говорится в сообщении

Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Посторонних в гостях у мужчины замечено не было, накануне аптекарь находился в доме один.