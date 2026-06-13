Друг Ядыкина не верит, что дед хоккеиста положил в машину заряженное оружие

Друг Ядыкина: дед хоккеиста не мог положить в машину заряженное оружие Друг Ядыкина не верит, что дед хоккеиста положил в машину заряженное оружие

Москва13 июн Вести.Дед хоккеиста Егора Ядыкина, который скончался в башкирском Салавате в возрасте 21 года от случайного выстрела, не мог положить в машину заряженное оружие, потому что был опытным охотником, рассказал РИА Новости друг семьи Юрий.

Так он ответил на вопрос, мог ли дед Егора держать в автомобиле заряженное ружье.

Нет, он профессионал. Даже в голове у него такого не было, он технически подкованный человек сказал Юрий

Ранее сообщалось, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Егора Ядыкина в Салавате было обнаружено тело его деда.

Пожилой мужчина покончил с собой после несчастья с внуком.

Сегодня в Успенском кафедральном соборе Салавата проходит их отпевание. На церемонию прощания пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены Егора Ядыкина и горожане.