В Салавате простились с погибшим хоккеистом Ядыкиным Погибшего хоккеиста Ядыкина похоронили в башкирском Салавате

Москва13 июн Вести.В городе Салават в Башкирии 13 июня прошло прощание с 21-летним хоккеистом Егором Ядыкиным, который погиб в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление физической культуры и спорта.

После прощания похоронная процессия отправилась на кладбище, где спортсмена похоронили.

По информации правоохранительных органов, причиной смерти Ядыкина стал случайный выстрел из охотничьего ружья, которое он задел, находясь в машине. Рядом с ним было обнаружено тело второго мужчины – его деда. Предварительно, он покончил с собой.

Воспитанник омского "Авангарда" Егор Ядыкин в прошлом сезоне выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги.

В клубе заявили, что спортсмен давал партнерам энергию на площадке и за ее пределами, показал себя самоотверженным бойцом, был надежным и отзывчивым другом.