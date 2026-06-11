Названа предварительная дата похорон хоккеиста Ядыкина, погибшего на охоте Хоккеиста Ядыкина, погибшего на охоте, похоронят в Салавате

Москва11 июн Вести.Прощание и похороны нападающего клуба Всероссийской хоккейной лиги "Норильск" Егора Ядыкина состоятся 13 июня в его родном городе Салавате, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Воспитанник омского "Авангарда" 21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб из-за несчастного случая на охоте. По сведениям издания Baza, молодой человек случайно выстрелил себе в челюсть из ружья и скончался на месте от полученного ранения. Трагедия произошла на глазах деда, который не смог пережить случившееся - оставил родственникам голосовое сообщение и покончил с собой.

Прощание и похороны Ядыкина состоятся в его родном Салавате. Ориентировочно 13 июня сказал собеседник агентства

В прошлом сезоне Егор Ядыкин выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Ранее он играл в клубе Молодежной хоккейной лиги "Омские ястребы" и в ВХЛ в "Омских крыльях".