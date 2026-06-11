Российский хоккеист Егор Ядыкин скончался у себя дома в Салавате

В Башкирии трагически погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин Российский хоккеист Егор Ядыкин скончался у себя дома в Салавате

Москва11 июн Вести.В городе Салавате в Башкирии погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. По данным канала SHOT, спортсмен получил смертельное огнестрельное ранение у себя дома.

Умер российский хоккеист Егор Ядыкин. По данным SHOT, 21-летний хоккеист погиб у себя дома в городе Салавате от огнестрельного ранения говорится в публикации

По версии родственников, ранним утром молодой человек, потянувшись за ружьем, случайно задел курок, после чего прогремел выстрел. Ядыкин скончался на месте.

В настоящее время на место едут криминалисты.

Прощание с хоккеистом состоится в субботу, 13 июня.

Егор Ядыкин начинал карьеру в омском "Авангарде ". В прошлом сезоне он выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги.