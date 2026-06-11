Москва11 июнВести.В городе Салавате в Башкирии погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. По данным канала SHOT, спортсмен получил смертельное огнестрельное ранение у себя дома.
Умер российский хоккеист Егор Ядыкин. По данным SHOT, 21-летний хоккеист погиб у себя дома в городе Салавате от огнестрельного раненияговорится в публикации
По версии родственников, ранним утром молодой человек, потянувшись за ружьем, случайно задел курок, после чего прогремел выстрел. Ядыкин скончался на месте.
В настоящее время на место едут криминалисты.
Прощание с хоккеистом состоится в субботу, 13 июня.
Егор Ядыкин начинал карьеру в омском "Авангарде ". В прошлом сезоне он выступал за клуб "Норильск" из Высшей хоккейной лиги.