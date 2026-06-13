Baza: в Башкирии 14-летнего подростка убили ножом из-за пакета с продуктами

В Башкирии 21-летний парень зарезал школьника за отказ отдать продукты Baza: в Башкирии 14-летнего подростка убили ножом из-за пакета с продуктами

Москва13 июн Вести.В Башкирии 14-летний мальчик был убит за пакет с продуктами. Об этом сообщил канал Baza на платформе MAX.

14‑летнего парня зарезали ножом за пакет с продуктами в Башкирии говорится в публикации

Трагедия произошла в селе Кандры. Подросток шел из магазина по улице Нефтяников, когда на него напал мужчина и потребовал отдать покупки. Ребенок отказался, тогда злоумышленник несколько раз ударил его ножом и скрылся. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Подозреваемого - 21-летнего местного жителя - задержали в тот же день.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.