Москва14 июнВести.Суд в Башкирии отправил под арест жителя республики, который несколько раз ударил ножом 14-летнего мальчика, от чего тот скончался, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Судом по ходатайству следователя СК жителю Туймазинского района, обвиняемому в убийстве несовершеннолетнего, избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в публикации
Трагедия произошла 12 июня в селе Кандры. Подросток шел из магазина, когда на него напал мужчина и потребовал отдать пакет с продуктами. Мальчик отказался, тогда злоумышленник несколько раз ударил его ножом и скрылся. От полученных травм мальчик скончался на месте. Подозреваемого, 21-летнего местного жителя, задержали в тот же день.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.