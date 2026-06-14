В Башкирии арестован мужчина, зарезавший школьника за отказ отдать продукты Житель Башкирии, обвиняемый в убийстве 14-летнего мальчика, отправлен под арест

Москва14 июн Вести.Суд в Башкирии отправил под арест жителя республики, который несколько раз ударил ножом 14-летнего мальчика, от чего тот скончался, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Судом по ходатайству следователя СК жителю Туймазинского района, обвиняемому в убийстве несовершеннолетнего, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

Трагедия произошла 12 июня в селе Кандры. Подросток шел из магазина, когда на него напал мужчина и потребовал отдать пакет с продуктами. Мальчик отказался, тогда злоумышленник несколько раз ударил его ножом и скрылся. От полученных травм мальчик скончался на месте. Подозреваемого, 21-летнего местного жителя, задержали в тот же день.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.