Сын экс-чиновника Минфина Чекина рассказал, почему сдал отца силовикам Сын экс-чиновника Минфина Чекина поделился, зачем сдал силовикам своего отца

Москва22 июл Вести.Сын бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Юрия Чекина Сергей назвал в беседе с ИС "Вести" причину, из-за которой сдал своего отца, прятавшегося годами от силовиков.

По словам мужчины, из-за попыток Юрия Чекина скрыться от силовиков возникла угроза для семьи.

Потому что мне была угроза и угроза семье была. Вот и все сказал он

В июне 2000 года Юрий Чекин организовал убийство окружного прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года сотрудника прокуратуры застрелили в подъезде собственного дома. После громкого преступления Чекин-старший бесследно исчез более чем на 20 лет. В июле 2024 года его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. В ходе расследования убийства окружного прокурора следствие установило причастность Юрия Чекина к другим преступлениям. 18 июля экс-чиновник скончался в колонии от инсульта.