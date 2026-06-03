Главарь банды оренбургских киллеров Алексей Худаев покончил с собой в СИЗО

Главарь банды оренбургских киллеров покончил с собой в СИЗО Главарь банды оренбургских киллеров Алексей Худаев покончил с собой в СИЗО

Москва3 июн Вести.Главарь банды оренбургских киллеров Алексей Худаев покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело мужчины было обнаружено в камере сотрудниками ФСИН в конце мая.

Худаеву вменяли организацию ОПГ и участие в заказных убийствах… По данным следствия, он причастен минимум к 7 убийствам крупных предпринимателей и одного ребенка говорится в сообщении издания

"Оренбургских киллеров" называли одной из самых жестоких и кровавых банд 2010-х гг. По опубликованным в сети данным, среди жертв группировки: предприниматель Денис Чернов и его 7-летний сын, директор филиала "Газпромтранса" Андрей Бахарев с родственниками, а также бизнесмен Виктор Веселов.

Худаева задержали в одном из районов Москвы в начале декабря 2025 года. Его сообщники — Никита Игнатов, Виктор Бертхольц, Виктор Белкин и Александр Оршлет — ранее были приговорены к лишению свободы на сроки от 18 лет до пожизненного заключения.