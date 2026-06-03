Москва3 июнВести.Главарь банды оренбургских киллеров Алексей Худаев покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Тело мужчины было обнаружено в камере сотрудниками ФСИН в конце мая.
Худаеву вменяли организацию ОПГ и участие в заказных убийствах… По данным следствия, он причастен минимум к 7 убийствам крупных предпринимателей и одного ребенкаговорится в сообщении издания
"Оренбургских киллеров" называли одной из самых жестоких и кровавых банд 2010-х гг. По опубликованным в сети данным, среди жертв группировки: предприниматель Денис Чернов и его 7-летний сын, директор филиала "Газпромтранса" Андрей Бахарев с родственниками, а также бизнесмен Виктор Веселов.
Худаева задержали в одном из районов Москвы в начале декабря 2025 года. Его сообщники — Никита Игнатов, Виктор Бертхольц, Виктор Белкин и Александр Оршлет — ранее были приговорены к лишению свободы на сроки от 18 лет до пожизненного заключения.