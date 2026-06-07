Москва7 июн Вести.Бывший руководитель терминала деловой авиации столичного аэропорта Шереметьево был найден мертвым в своей квартире на севере Москвы. Предположительно, он совершил суицид, пишет MK.RU.

Труп 57-летнего мужчины нашли днем 7 июня на балконе в квартире дома на улице Флотская.

"Характер травм позволил предположить, что бизнесмен покончил с собой говорится в публикации

Мужчину освободили от должности около трех недель назад, причем увольнение было внезапным. Коллеги погибшего предположили, что он мог стать жертвой производственных интриг.