Бывший главред журнала "Эхо планеты" Василец, предположительно, покончил с собой Следствие проверяет версию самоубийства бывшего главреда журнала "Эхо планеты"

Москва12 мая Вести.В Москве найдено тело бывшего главного редактора журнала "Эхо планеты" Валентина Васильца. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел на юго-западе столицы, мужчина был обнаружен возле жилого дома.

Следствие рассматривает версию о возможном самоубийстве. Уточняется, что ранее у Васильца скончалась супруга, что могло повлиять на его эмоциональное состояние.

Валентин Василец долгое время проработал в международной журналистике. Возглавлял журнал "Эхо планеты" в конце 90-х годов.