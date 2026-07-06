Москва6 июл Вести.Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры России Юрий Мартышин найден мертвым в своей московской квартире на Изюмской улице. Об этом стало известно MK.RU.

Уточняется, что характер травм позволил предположить самоубийство. Возможно это связано с состоянием здоровья 73-летнего ветерана следствия.

Юрий Мартышин всю жизнь работал в органах прокуратуры. В 90-е годы трудился старшим следователем по особо важным делам прокуратуры республики Коми и в 1993 году смог раскрыть нашумевшее убийство начальника участка шахты "Воргашорская", его жены и двоих детей отмечается в сообщении

Позже Мартышин стал старшим следователем по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. Он вел не одно громкое дело, в том числе дело о теракте на Котляковском кладбище.