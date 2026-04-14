Москва14 апрВести.Пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сообщила в социальной сети "ВКонтакте" о кончине выдающегося правозащитника, ученого и общественного деятеля Юрия Костанова.
Юрий Артемьевич умер на 85-м году жизни.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и редакция "Адвокатской газеты" приносят глубокие соболезнования родным и близким Юрия Артемьевича Костанова, его друзьям и коллегамговорится в сообщении
Костанов родился в 1941 году в Тбилиси. За 85 лет профессиональной деятельности он прошел путь от следователя до начальника Управления юстиции города Москвы, а затем стал адвокатом и правозащитником.
Также Юрий Артемьевич являлся автором книг, сборника судебных речей и соавтором нескольких учебников по адвокатуре и других профессиональных изданий.
Кроме того, Костанов входил в Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, был членом Совета Адвокатской палаты города Москвы.