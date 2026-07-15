Москва15 июл Вести.В возрасте 88 лет скончался писатель Михаил Ардов, брат народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова и сын писателя Виктора Ардова.

О смерти публициста сообщил филолог Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

В возрасте 88 лет умер отец Михаил (Михаил Викторович Ардов), русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель сказано в публикации

Михаил Ардов родился в 1937 году в Москве. До 1993 года был клириком Русской православной церкви, а потом перешел в юрисдикцию неканонической Российской православной автономной церкви, в которой получил сан протопресвитера. Долгое время служил настоятелем московского храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище и был благочинным Московского благочиния РПАЦ.

По информации Telegram-канала, с 2020 года находился в частном пансионате для пожилых людей.

Михаил Ардов – автор более десятка книг, таких как "Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни" (1995), цикла книг про Ордынку, "Монография о графомане. Воспоминания" (2004), "Матушка Надежда и прочие невыдуманные рассказы" (2004), "Все к лучшему…" (2006), "Проводы: хроника одной ночи" (2014), "Записки для подземелья" (2016) и других.