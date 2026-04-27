Скончался экс-посол России в Руанде и Мадагаскаре Станислав Ахмедов МИД РФ сообщил о кончине заслуженного дипломата Станислава Ахмедова

Москва27 апр Вести.Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной чрезвычайного и полномочного посла в отставке Станислава Анваровича Ахмедова. Дипломат ушел из жизни 27 апреля 2026 года на 74-м году жизни.

Станислав Ахмедов посвятил дипломатической службе более 40 лет, пройдя путь от выпускника МГИМО до руководителя загранучреждений. В разные годы он возглавлял российские дипмиссии в Руанде и Мадагаскаре (по совместительству в Коморских Островах), а также занимал пост заместителя директора Департамента Африки МИД России.

Коллеги отмечают его неоценимый вклад в укрепление российско-африканских связей. За безупречную службу Ахмедов был награжден Орденом Дружбы и удостоен звания "Почетный работник МИД России".