Москва9 июнВести.Администрация Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) сообщает в своем Telegram-канале о смерти ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Хочуева. Ему было 102 года.
В июне 1942 года он был призван в Красную армию – в воздушно-десантные войска, затем командовал отделением на Орловско-Курской дуге.
Под Орлом Магомед Хочуев был ранен. После восстановления его направили на Карельский фронт командиром саперного отделения.
Свой боевой путь он закончил в Северной Норвегии, а День Победы встретил в Москве.
Чегемский район понес тяжелую утрату. На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чегемского района Магомед Бекмурзаевич Хочуевговорится в публикации
После войны Магомед Хочуев работал начальником планово-производственного отдела сельхозхимии Чегемского района КБР.
Он был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, а также медалями "За Победу над Германией" и "За доблестный труд".