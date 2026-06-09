На 103 году жизни в КБР скончался ветеран ВОВ Магомед Хочуев

В 102 года в Кабардино-Балкарии скончался ветеран ВОВ Магомед Хочуев На 103 году жизни в КБР скончался ветеран ВОВ Магомед Хочуев

Москва9 июн Вести.Администрация Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) сообщает в своем Telegram-канале о смерти ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Хочуева. Ему было 102 года.

В июне 1942 года он был призван в Красную армию – в воздушно-десантные войска, затем командовал отделением на Орловско-Курской дуге.

Под Орлом Магомед Хочуев был ранен. После восстановления его направили на Карельский фронт командиром саперного отделения.

Свой боевой путь он закончил в Северной Норвегии, а День Победы встретил в Москве.

Чегемский район понес тяжелую утрату. На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чегемского района Магомед Бекмурзаевич Хочуев говорится в публикации

После войны Магомед Хочуев работал начальником планово-производственного отдела сельхозхимии Чегемского района КБР.

Он был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, а также медалями "За Победу над Германией" и "За доблестный труд".