Ушел из жизни бывший посол России в Конго Юрий Романов МИД: умер экс-посол России в Республике Конго Романов

Москва30 апр Вести.Экс-посол России в Республике Конго Юрий Романов ушел из жизни. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале МИД РФ.

30 апреля 2026 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Романов Юрий Александрович сказано в посте

В пресс-службе МИД напомнили, что Романов в 1969-1975 годах был сотрудником посольства Советского Союза в Венгерской Народной Республике, он продолжил работу там в 1980-1989 годы. В 90-е годы Романов был генконсулом Советского Союза/России в Дебрецене в Венгерской Республике.

В начале нулевых Романов занимал должность посла РФ в Республике Мадагаскар и Федеральной Исламской Республике Коморские острова по совместительству. В 2009-2014 годах был послом России в Конго.

В сообщении министерства сказано, что Романов был "высоким профессионалом, беззаветно и твердо отстаивавшим интересы Родины". В материале МИД говорится также, что экс-посол отличался решительностью, дальновидностью, преданностью дела, а также "заботой о товарищах и душевной теплотой".