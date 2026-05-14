Умер бывший посол России в Бангладеш и Камбодже Александр Игнатов

Москва14 мая Вести.Бывший посол России в Камбодже и Бангладеш Александр Игнатов ушел из жизни 13 мая в возрасте 71 года, сообщает МИД.

С 2009 года по 2013 год Игнатов занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Камбодже, а с 2016 года по 2021 год занимал должность посла России в Бангладеш.

Руководство министерства и второй департамент Азии МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 13 мая 2026 года на 72-м году скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Игнатов Александр Иванович отмечает МИД

Основная часть карьеры Игнатова связана с Азиатско‑Тихоокеанским регионом. Он занимал также руководящие посты в центральном аппарате МИД, в том числе должность замдиректора Департамента общеазиатских проблем и Второго департамента Азии МИД.

Игнатов внес весомый вклад в развитие отношений России со странами Азии и воспитал плеяду молодых дипломатов. Для коллег он навсегда останется образцом чести, верности долгу и надежным товарищем подчеркивает МИД

Между тем 30 апреля стало известно о смерти бывшего посла России в Республике Конго Юрия Романова.

До этого, 27 апреля на 74-м году ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Станислав Ахмедов.