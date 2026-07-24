Москва24 июл Вести.Скончался 79-летний бывший собственный корреспондент ТАСС Николай Загнойко. Об этом сообщает Липецкое региональное отделение Союза журналистов России в соцсети "ВКонтакте".

Скончался ветеран печатной прессы, член Союза журналистов России с большим стажем Николай Иванович Загнойко говорится в сообщении

Журналист родился в Воронежской области 19 января 1947 года. Он окончил Воронежский государственный университет и отправился в Якутию по направлению на работу. Позже переехал в Липецк и стал работать корреспондентом в областной газете "Ленинское знамя", через время был назначен на должность редактора молодежной газеты региона "Ленинец", а после стал инструктором идеологического отдела Липецкого обкома КПСС. На последней работе он провел с 1979 по 1983 года, затем стал собственным корреспондентом агентства ТАСС.

В командировке в Чечне он попал в плен. Был удостоен медали "За отвагу".

В Союзе журналистов отметили, что вся жизнь Николая Загнойко была посвящена журналистике и что он добился в этой области значимых результатов, заработав авторитет и уважение коллег.