В Татарстане умер главный редактор издания "Шахри Казан" Радик Сабиров В Татарстане умер известный журналист Радик Сабиров

Москва3 июн Вести.В Татарстане ушел из жизни главный редактор издания "Шахри Казан" Радик Сабиров. Об этом сообщил генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков.

Вчера скоропостижно скончался наш коллега и друг Радик Сабиров. Руководство "Татмедиа" выражает глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам приводит агентство слова руководителя

Радик Сабиров родился 17 мая 1979 года в селе Новое Узеево Аксубаевского района. окончил КФУ, защитил кандидатскую диссертацию. В разное время работал в таких СМИ как "Наш спорт", "Просвещение".

Причины смерти не уточняются.