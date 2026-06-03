Москва3 июнВести.В Татарстане ушел из жизни главный редактор издания "Шахри Казан" Радик Сабиров. Об этом сообщил генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков.
Вчера скоропостижно скончался наш коллега и друг Радик Сабиров. Руководство "Татмедиа" выражает глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегамприводит агентство слова руководителя
Радик Сабиров родился 17 мая 1979 года в селе Новое Узеево Аксубаевского района. окончил КФУ, защитил кандидатскую диссертацию. В разное время работал в таких СМИ как "Наш спорт", "Просвещение".
Причины смерти не уточняются.