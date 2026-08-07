Москва7 авгВести.В Санкт-Петербурге умер главный редактор российского католического "Радио Мария" Станислав Козлов-Струтинский, сообщается в Telegram-канале Северо-Западного региона Римско-Католической архиепархии Матери Божией.
6 августа утром в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни отошел ко Господу Станислав Козлов-Струтинский, многолетний активный прихожанин, главный редактор "Радио Мария", историк Церкви, архивистговорится в публикации
О дате и месте отпевания в епархии обещали сообщить дополнительно.
Козлову-Струтинскому было 55 лет.