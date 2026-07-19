Музыкальный журналист Бурлака скончался в Петербурге в возрасте 70 лет

В Петербурге умер рок-журналист Бурлака Музыкальный журналист Бурлака скончался в Петербурге в возрасте 70 лет

Москва19 июл Вести.В Санкт-Петербурге скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил музыкант Максим Тесли.

Умер Андрей Бурлака, он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности написал музыкант в своем сообщении

Тесли также отметил, что на тот момент деятельность Бурлака воспринималась в лучшем случае, как очень нишевое хобби. И подчеркнул, что Бурлака был одним из тех счастливых людей, которые смогли сделать свое хобби работой.

Бурлака, уроженец Красноярска, умер в возрасте 70 лет.

В настоящее время о дате и месте прощания с ним не сообщается.