Поэт и музыкант Павел Мамушкин найден мертвым в петербургском хостеле Одним из погибших в петербургском хостеле оказался музыкант Мамушкин

Москва6 мая Вести.Одним из четырех погибших в петербургском хостеле оказался 37-летний поэт и музыкант Павел Мамушкин, сообщает издание "КП-Петербург" со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов Санкт-Петербурга были обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. Личности погибших и причины их смерти устанавливаются. В номере также были найдены использованные шприцы и неизвестный порошок.

Павел был известен в узких кругах, выступал в книжном клубе отметил собеседник издания

Официального подтверждения данной информации нет.