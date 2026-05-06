Москва6 маяВести.Одним из четырех погибших в петербургском хостеле оказался 37-летний поэт и музыкант Павел Мамушкин, сообщает издание "КП-Петербург" со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось, что в одном из хостелов Санкт-Петербурга были обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. Личности погибших и причины их смерти устанавливаются. В номере также были найдены использованные шприцы и неизвестный порошок.
Павел был известен в узких кругах, выступал в книжном клубеотметил собеседник издания
Официального подтверждения данной информации нет.