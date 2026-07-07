Москва7 июлВести.Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в убийстве девушки в отеле, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
По версии обвинения, 30 ноября 2025 года Магомедов в комнате апарт-отеля на Невском проспекте, 126 схватил находившуюся с ним девушку за шею и уткнул лицом в подушку, пока она не задохнулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
В суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу. Магомедов заключил контракт и убывает на СВОговорится в публикации
Суд ходатайство удовлетворил, производство по делу приостановил и передал Магомедова в распоряжение Министерства обороны РФ.