Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве стюардессы в Дубае

Двое петербургских полицейских стали фигурантами дела об убийстве в Дубае Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве стюардессы в Дубае

Москва12 июн Вести.Двое полицейских из Санкт-Петербурга стали фигурантами дела об убийства стюардессы в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По имеющимся данным, девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию и жаловалась на насилие со стороны бывшего возлюбленного, но ее заявления игнорировали.

Следователями... возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) цитирует СК агентство

По данным следствия, сотрудники полиции знали, что в отношении девушки может быть совершено преступление, но ничего не делали. Благодаря этому мужчина избежал преследования и назначения наказания "в разумный срок".

Тело 25-летней стюардессы Анастасии Никулиной нашли в номере одного из отелей Дубая 17 декабря. Ее бывшего возлюбленного Альберта Моргана арестовали по обвинению в убийстве.

Сам он рассказал, что ревновал девушку к клиентам частных самолетов и "эмоционально не справился" с этим.

На теле было не менее 15 ножевых ранений. Волосы девушки были острижены, сама она – облита зеленкой.