Сбежавший из части рядовой, зарезавший конвоира в Петербурге, не признал вину В Петербурге арестован рядовой, зарезавший конвоира

Москва17 апр Вести.Санкт-Петербургский гарнизонный военный отправил под арест военнослужащего, обвиняемого в дезертирстве и убийстве, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Свою вину он не признал.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Сенюкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.338 УК РФ, п.б ч.2 ст.105 УК РФ говорится в публикации

Как установило следствие, Сенюков проходил военную службу по контракту в звании рядового с 20 мая 2025 года. 30 марта текущего года он самовольно оставил часть. Местонахождение дезертира было установлено 15 апреля. На следующий день два конвоира, которые должны были доставить задержанного обратно в воинскую часть, остановились в квартире дома в Санкт-Петербурге для отдыха.

Сенюков, воспользовавшись тем, что один из сопровождающих покинул помещение, а второй отвлекся, нанес последнему не менее пяти ударов кухонным ножом в шею и брюшную полость. От полученных ранений потерпевший скончался.

Военнослужащий попытался скрыться, но в тот же день был задержан. 17 апреля ему предъявлено обвинение.

Он арестован до 15 июня.