Москва26 июлВести.В Санкт-Петербурге проходит прощание с российским журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым. Об этом сообщает ТАСС.
Церемонию устроили в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище. Люди принесли множество цветов, театр имени Миронова прислал венок. Попрощаться с журналистом пришли около 100 человек.
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Журналист скончался в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.