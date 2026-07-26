Прощание с журналистом Сергеем Шолоховым состоялось в Санкт-Петербурге

На Смоленском кладбище в Петербурге состоялось прощание с журналистом Шолоховым Прощание с журналистом Сергеем Шолоховым состоялось в Санкт-Петербурге

Москва26 июл Вести.В Санкт-Петербурге проходит прощание с российским журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию устроили в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище. Люди принесли множество цветов, театр имени Миронова прислал венок. Попрощаться с журналистом пришли около 100 человек.

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Журналист скончался в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.