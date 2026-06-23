Москва23 июн Вести.Ушла из жизни известная журналистка, специальный корреспондент программы "Вести" в Северной столице Жанна Скворцова, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в мессенджере MAX.

В прямом эфире освещала самые значимые события, снимала большие репортажи на острые социальные темы. Каждый ее сюжет был ярким и запоминающимся. Она умела находить нужные слова и знала, как просто рассказать о самом сложном говорится в публикации

Скворцова также была ведущей новостей, и ее появления зрители всегда ждали. Коллеги вспоминают ее как искреннего, надежного друга и жизнерадостного человека.

Журналистка скончалась после серьезной болезни. Ей было всего 46 лет.