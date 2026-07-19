Москва19 июлВести.Музыкальный журналист Андрей Бурлака скончался вскоре после перенесенного инсульта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста.
Инсульт был в маеуточняется в публикации
Ранее музыкант Максим Тесли сообщил о смерти Андрея Бурлаки. Российский музыкальный журналист, историк рок-музыки Бурлака умер в 5 часов утра 19 июля на 71-м году жизни.
Андрей Бурлака занимал пост главного редактора сайта Rock-n-roll.ru и официального портала Петербургского рок-клуба. Ему принадлежит трехтомная "Рок-энциклопедия", посвященная рок-музыке Северной столицы. Бурлака также работал над книгами "Рок-музыка в СССР", "Кто есть кто в советском роке", "В ритме эпохи".