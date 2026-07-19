Рок-журналист Бурлака умер после перенесенного в мае инсульта Музыкальный журналист Бурлака незадолго до смерти перенес инсульт

Москва19 июл Вести.Музыкальный журналист Андрей Бурлака скончался вскоре после перенесенного инсульта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста.

Инсульт был в мае уточняется в публикации

Ранее музыкант Максим Тесли сообщил о смерти Андрея Бурлаки. Российский музыкальный журналист, историк рок-музыки Бурлака умер в 5 часов утра 19 июля на 71-м году жизни.

Андрей Бурлака занимал пост главного редактора сайта Rock-n-roll.ru и официального портала Петербургского рок-клуба. Ему принадлежит трехтомная "Рок-энциклопедия", посвященная рок-музыке Северной столицы. Бурлака также работал над книгами "Рок-музыка в СССР", "Кто есть кто в советском роке", "В ритме эпохи".