Москва22 апр Вести.Российский музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург скончался в Екатеринбурге в возрасте 66 лет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Смерть музыканта он назвал невосполнимой утратой для профессионального сообщества.

Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона — талантливый музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург написал Паслер в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор также добавил, что музыкант всегда был с горящими глазами, полным идей и вселял веру в каждого. Он внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, который является частью идентичности региона.

Горенбург умел видеть перспективу, поддерживал молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту, а также создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду.

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург. — Ред.). Он является создателем и лидером рок-группы «ТОП». В 2000—2020 гг. был директором и организатором ежегодного фестиваля "Старый Новый Рок", а с 2015 г. — директором фестиваля "Ural Music Night".