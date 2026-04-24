Москва24 апрВести.Прощание с музыкантом и продюсером Евгением Горенбургом проходит в Екатеринбурге. В культурном центре "Урал" собрались сотни людей, сообщает ТАСС.
Директор и основатель крупнейшего в России однодневного музыкального фестиваля Ural Music Night будет похоронен на Широкореченском кладбище.
Те дела, те проекты, которые он оставил после себя, безусловно, будут жить. Потому что они очень прочно вошли в нашу уральскую идентичность. <...> Светлая память Евгению Львовичуприводятся слова главы Екатеринбурга Алексея Орлова
О смерти Евгения Горенбурга стало известно 22 апреля. Ему было 66 лет.