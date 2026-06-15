Скончался британский телеведущий, которого часто избивали во время интервью

Умер телеведущий, признанный самым избиваемым журналистом Британии Скончался британский телеведущий, которого часто избивали во время интервью

Москва15 июн Вести.Телеведущий из Великобритании, ветеран журналистских расследований Роджер Кук ушел из жизни после непродолжительной болезни, сообщает Daily Star со ссылкой на семью покойного.

Смерть 83-летнего журналиста наступила 13 июня.

Помимо выдающейся карьеры в журналистике, отмеченной наградами, Роджер был, прежде всего, любимым мужем и отцом. Всем нам будет его очень не хватать отметили его родственники

Кук на протяжении 50 лет работал в телевизионной журналистике. Его называли разоблачителем преступлений и коррупции. С преступниками журналист неоднократно сталкивался лицом к лицу, а во время интервью его не раз избивали: он часто попадал в больницу с переломами пальцев, рук и ребер, 12 раз его били до потери сознания. Телеведущего признавали "самым избиваемым журналистом Британии".

Представители телекомпании ITV подчеркнули, что Кук является одним из самых влиятельных специалистов в британской журналистике.

В конце апреля ушел из жизни в возрасте 64 лет российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов.