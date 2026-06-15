Москва15 июнВести.Телеведущий из Великобритании, ветеран журналистских расследований Роджер Кук ушел из жизни после непродолжительной болезни, сообщает Daily Star со ссылкой на семью покойного.
Смерть 83-летнего журналиста наступила 13 июня.
Помимо выдающейся карьеры в журналистике, отмеченной наградами, Роджер был, прежде всего, любимым мужем и отцом. Всем нам будет его очень не хвататьотметили его родственники
Кук на протяжении 50 лет работал в телевизионной журналистике. Его называли разоблачителем преступлений и коррупции. С преступниками журналист неоднократно сталкивался лицом к лицу, а во время интервью его не раз избивали: он часто попадал в больницу с переломами пальцев, рук и ребер, 12 раз его били до потери сознания. Телеведущего признавали "самым избиваемым журналистом Британии".
Представители телекомпании ITV подчеркнули, что Кук является одним из самых влиятельных специалистов в британской журналистике.
В конце апреля ушел из жизни в возрасте 64 лет российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов.