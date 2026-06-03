Экс-глава британской разведки МИ-6 скончался в возрасте 62 лет

Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался Экс-глава британской разведки МИ-6 скончался в возрасте 62 лет

Москва3 июн Вести.Бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 (MI6) Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет. Об этом пишет газета The Independent.

Янгер занимал свою должность с 2014 по 2020 год. В общей сложности он посвятил британской разведке 30 лет.

За последние 50 лет он возглавлял МИ-6 дольше всех своих предшественников.

В 2025 году у него выявили рак простаты.

Ранее стало известно, что военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман официально назначен директором разведслужбы "Моссад". Гофман является выходцем из России.