Москва3 июнВести.Бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 (MI6) Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет. Об этом пишет газета The Independent.
Янгер занимал свою должность с 2014 по 2020 год. В общей сложности он посвятил британской разведке 30 лет.
За последние 50 лет он возглавлял МИ-6 дольше всех своих предшественников.
В 2025 году у него выявили рак простаты.
Ранее стало известно, что военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман официально назначен директором разведслужбы "Моссад". Гофман является выходцем из России.