Москва2 июн Вести.Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман официально назначен директором разведслужбы "Моссад". Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр принял участие в церемонии вступления уроженца Белоруссии в новую должность.

Нетаньяху напомнил, что Гофман репатриировался в Израиль из Белоруссии с родителями. Тогда ему было 14 лет.

Роман прокладывал себе путь своими руками – двумя кулаками – и к 17 годам уже стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодежи отметил премьер

Кроме того, Нетаньяху, напутствуя Гофмана, вспомнил, что его назначение на пост директора "Моссада" многими оспаривалось, встретив сопротивление в руководстве спецслужб.

Роман, ты преодолел все препятствия и трудности на пути к этому назначению добавил он

Гофман стал 14-м главой "Моссада" в истории Израиля.

Роман переехал в Израиль из Белоруссии в 1990 году. Он сделал успешную карьеру в бронетанковых войсках армии Израиля (ЦАХАЛ), где дослужился до командира дивизии.