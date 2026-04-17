Москва17 апр Вести.Израильские эксперты в сфере безопасности раскритиковали назначение генерал-майора Романа Гофмана директором "Моссада". Об этом пишет The Times.

Гофман — выходец из Белоруссии, свободно владеющий русским языком. Он стал 14-м руководителем израильской разведслужбы. По данным издания, критика связана не с его происхождением и не с владением русским, а с тем, что специалисты усматривают в этом шаге продолжение линии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, по их мнению, продвигает на ключевые должности лично преданных ему людей, даже если у них недостаточно профильного опыта. Отмечается, что Гофман был советником премьера по вопросам безопасности, но ранее не работал в разведке.

Нетаньяху выдвинул Гофмана на пост главы "Моссада" в конце прошлого года, при этом он не принял во внимание рекомендацию тогдашнего директора службы, предлагавшего назначить на эту должность одного из ветеранов.

В то же время израильский обозреватель по вопросам безопасности Йоав Лимор в газете Israel Hayom написал, что, по его оценке, премьер "играет в игры с безопасностью Израиля". Он считает, что Гофман является талантливым офицером, однако, по его мнению, ни одно из этих качеств не имеет решающего значения для той должности, которую тот теперь занимает.

Генерал-майор Гофман официально приступит к исполнению обязанностей главы "Моссада" 2 июня, а окончательное утверждение его кандидатуры состоялось 12 апреля.