Москва12 апр Вести.Генерал-майор Роман Гофман стал директором израильской разведслужбы Моссад. Его кандидатуру утвердил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности Израиля, сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства. К исполнению обязанностей он приступит со 2 июня 2026 года.

Ранее уроженец Белоруссии был военным секретарем израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На посту директора Моссада Гофман сменит Давида Барнеа, у которого истекает пятилетний срок полномочий.

Я считаю Романа Гофмана самым достойным и подходящим кандидатом объявил Нетаньху в декабре 2025 года, проведя серию встреч и собеседований с рядом кандидатов

Роман Гофман – уроженец Советского Союза, он родился в Белорусской ССР в 1976 году. Родным для него стал город Мозырь. Семья Гофмана репатриировалась в Израиль в 1990 году. Через 5 лет после этого будущий глава "Моссада" начал службу в бронетанковых частях Израиля, а затем окончил офицерские курсы.

С 2022 по 20224 году Гофман возглавлял Национальный центр учений сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а затем стал военным секретарем премьер-министра страны.

Моссад – это сокращение от Института разведки и специальных операций. Спецслужба Израиля была создана 13 декабря 1949 года по распоряжению первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Первым директором службы назначили Реувена Шилоа. Фактическим создателем Моссада стал руководитель служб разведки и безопасности Израиля с 1948 по 1963 год Иссер Харель (Гальперин) – советский офицер, служивший в Красной Армии.