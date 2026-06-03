Эксперт Кедми: "Моссад" уже не в первый раз возглавляет уроженец СССР

Израильский "Моссад" в очередной раз возглавил уроженец СССР Эксперт Кедми: "Моссад" уже не в первый раз возглавляет уроженец СССР

Москва3 июн Вести.Израильскую разведслужбу "Моссад" официально возглавил уроженец Белоруссии генерал-майор Роман Гофман, и это не первый случай, когда данный пост занимают уроженцы бывшего СССР. Об этом заявил израильский политический обозреватель, бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

В интервью "Комсомольской правде" эксперт отметил, что с назначением Гофмана направление деятельности службы все так же будет акцентировано на Иране.

Ранее "Моссад" уже возглавляли уроженцы Витебска и Херсона (директоры разведки Иссер Харель с 1952 по1963 гг. и Меир Даган с 2002 по 2011 гг. – прим. ред.) сказал он

В мае иранские силовые структуры обезвредили две группировки, которые Тегеран считает связанными с израильской разведкой "Моссад".